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1.3 تريليون ريال ديون الشركات المدرجة بنهاية الربع الثاني .. 20.9 % من أصولها

1.3 تريليون ريال ديون الشركات المدرجة بنهاية الربع الثاني .. 20.9 % من أصولها
http://almnatiq.net/?p=915202
المناطق - الرياض

بلغ إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قصيرة وطويلة الأجل وغير شاملة قطاع التأمين والصناديق العقارية المتداولة، نحو 1.29 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020، مقابل نحو 955.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه، مسجلا نموا بنسبة 35.9 في المائة بما يعادل 343.06 مليار ريال.
وفقا لصحيفة “الاقتصادية” ارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 20.9 في المائة مقارنة بإجمالي الأصول “قصيرة وطويلة الأجل” البالغ بنهاية الفترة ذاتها 6.21 تريليون ريال، فيما كانت تشكل نحو 17.7 في المائة من الأصول خلال الربع الثاني من عام 2019.
ويعود هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في حجم الدين في قطاع الطاقة، إذ نمت الديون في القطاع بنحو 121 في المائة، لتبلغ نحو 555 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بنحو 250.8 مليار ريال في الربع السابق له.
وكانت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول عند 15.8 في المائة بنهاية الربع الرابع 2019، ونحو 17.7 في المائة بنهاية الربع الثاني 2019، و16.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018، و17.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2018، وأخيرا 16.7 في المائة بنهاية عام 2017.

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