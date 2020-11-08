هيئة الزكاة: ضبط 22.68 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام

المناطق - الرياض

أفصحت هيئة الزكاة والدخل ، عن ضبط 22680 مخالفة متعلقة بضريبة القيمة المضافة منذ بداية عام 2020.

وبحسب “الاقتصادية”، أوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات تمثلت في عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة وعدم تحصيل الضريبة وتحصيل ضريبة أقل من المستحق وعدم وجود الرقم الضريبي، مؤكدة التزامها بتطبيق أحكام الأنظمة ومن ضمنها إيقاع العقوبات على مخالفات الأشخاص للأحكام الضريبية.

وحددت الهيئة لكل مخالفة عقوبة، فتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

وأضافت، أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام، فيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.