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تطبيق Fliktu .. مزايا رائعة لمشاركة الروابط والمحتوى بضغطة زر

تطبيق Fliktu .. مزايا رائعة لمشاركة الروابط والمحتوى بضغطة زر
http://almnatiq.net/?p=915204
المناطق - الرياض

قد تكون مشاركة البيانات والروابط والرسائل أكثر ما يقوم به مستخدمو الهواتف الذكية عبر تطبيقات المراسلة والشبكات الاجتماعية، فعندما يجد أحد المستخدمين رابطا لمقطع فيديو على منصة يوتيوب أو تغريدة في موقع “تويتر”، فإنه يود أن يشاركها مع أصدقائه أو عائلته، التي من الممكن أن يكون بعضهم لا يملك حسابا على هذه المنصات، ما يضطر المستخدم إلى إرسالها ومشاركاتها على هيئة رابط عبر أحد تطبيقات المحادثات والدردشة أو البريد الإلكتروني، لكن بمجرد اختيار خيار المشاركة قد يقضي المستخدم وقتا في البحث عن الوسيلة المناسبة أو التطبيق المناسب لمشاركة المحتوى، وهنا يأتي دور تطبيق Fliktu: Share Fast الذي يهدف إلى تحسين نظام المشاركة في الأجهزة الذكية.
ويعمل التطبيق على تنظيم قائمة مخصصة للمستخدمين بناء على التطبيقات التي يشاركها المستخدم كثيرا، وتلك الأكثر صلة بالمحتوى، وسيكون للتطبيقات التي يستخدمها بشكل متكرر الأولوية في الظهور، مع القدرة على تعيين التطبيقات التي تظهر في أعلى القائمة يدويا وإخفاء التطبيقات غير المستخدمة.
وإضافة إلى الحافظة، تتيح الأداة للمستخدم ميزة المشاركة المباشرة من الروابط عن طريق لمسها ثم لمس الجهاز أو هزه لفتح قائمة مشاركة Fliktu، مع إمكانية اختيار فتح الرابط في تطبيق مختلف، على أن تتميز واجهة التطبيق بتصميم أنيق مع رسوم متحركة سلسة.

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