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تحطم طائرة تدريب للبحرية الأمريكية.. ومصرع طاقمها

تحطم طائرة تدريب للبحرية الأمريكية.. ومصرع طاقمها
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المناطق - الرياض

تحطمت طائرة تدريب تابعة للبحرية الأميركية، أقلعت من فلوريدا، الجمعة، في حي سكني في ولاية ألاباما بالقرب من ساحل خليج المكسيك، مما أسفر عن مقتل شخصين كانوا على متنها، حسبما ذكرت السلطات.

وقال المتحدث باسم قائد القوات الجوية البحرية، زاك هاريل، إن كلا الشخصين في طائرة تدريب من نوع “تي -6 بي تكسان 2” قتلا، لكنه لم يكشف عن اسميهما على الفور، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

من جانبه، ذكر رئيس شرطة فولي فاير، جوي داربي، أن المستجيبين واجهوا “حريقا كبيرا” بمنزل واشتعلت النيران في عدة سيارات.

وقال رئيس الإطفاء لوسائل إخبارية محلية إن رجال الإطفاء تمكنوا من “وقف سريع للنيران”.

وقد وقع الحادث جنوب شرق موبايل بالقرب من مدينة فولي وبلدة ماغنوليا سبرينغز. ووصف داربي الحي بأنه منطقة سكنية “مكتظة بالسكان”، وأضاف أنه لم يصب أي من رجال الإطفاء.

وقالت المتحدثة باسم البحرية، جولي تسيغنهورن، إن الطائرة أقلعت من قاعدة وايتينغ فيلد الجوية التابعة للبحرية على بعد حوالي 30 ميلا (48.28 كيلومترا) شمال شرقي بينساكولا بولاية فلوريدا.

وكتب مكتب مأمور مقاطعة بالدوين على تويتر، أن وزارة الدفاع والبحرية الأميركية كانتا تستعدان لتولي التحقيق.

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