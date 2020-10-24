محمد العبيدي يحصل على درجة الدكتوراه

المناطق - أبها

حصل محمد بن عايض بن محمد العبيدي على درجة الدكتوراه من جامعة القصيم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف والتوصيه بطباعة الرساله وتبادلها مع الجامعات؛ عن أطروحته بعنوان (الأخطاء اللغوية في الإعلانات التجارية واللوحات الإرشاديه – دراسة ميدانيه تحليليه – أبها أنموذجاً).

صحيفة “المناطق” تبارك للدكتور محمد هذا الإنجاز العلمي الذي يعالج موضوعاً هاماً وأخطاءً تتكرر في أغلب شوارع وطرق المدن السعودية.. تهانينا.