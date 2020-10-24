أمانة الشرقية ترصد (9) مخالفات للتدابير الصحيةوالتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية ترصد (9) مخالفات للتدابير الصحيةوالتكدس في الأسواق

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أمانة الشرقية ترصد (9) مخالفات للتدابير الصحيةوالتكدس في الأسواق

أمانة الشرقية ترصد (9) مخالفات للتدابير الصحيةوالتكدس في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=915225
المناطق - الدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الجمعة 6/3/1442هـ، (9) مخالفات، تضمنت (5) مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و (4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، جاء ذلك من خلال (446) جولة رقابية صحية تابعة للأمانة، و جولتان مشتركة مع الجهات المعنية.

في حين أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير (744) موقعاً، بمشاركة (456) فرداً من الكوادر بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7319) طن من النفايات، وإزالة (3660) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9394) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

هذا وتواصل بدورها متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، ومن منطلق الحرص على سلامة المجتمع فهي تسعى سعياً دؤوباً للمُضي بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية لسلامة الجميع، كما تهيب بالجميع التعاون معها والابلاغ عن الملاحظات والشكاوى على المخالفات البلدية من خلال مركز 940

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