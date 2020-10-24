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بلدية تنومة تستنفر جهودها إثر حالة الحريق التي تشهدها المحافظة

بلدية تنومة تستنفر جهودها إثر حالة الحريق التي تشهدها المحافظة
http://almnatiq.net/?p=915254
المناطق - تنومة
قامت بلدية محافظة تنومة بالمشاركة مع أمانة منطقة عسير والبلديات المشاركة، مساندة الجهات المعنية في اخماد الحريق المندلع في أحد الجبال الوعرة بالمحافظة بتوجيهات مباشره ومتابعة مستمرة من قبل سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.
حيث شاركت بلدية تنومة بعدد 60 من القوى البشرية بقيادة رئيس البلدية وما يقارب 25 من الآليات والمعدات ومواطير  الكهرباء ومقطورات الإضاءة المتنقله، وإقامة مخيمات لغرفة العمليات في موقع الحدث وتزويدها بجميع الأدوات اللازمة من أجهزة إلكترونية وكوادر ومختصين من موظفي البلدية و كذلك توفير الوجبات الغذائية والمشروبات والاحتياجات اللازمة بالمخيمات و توزيع اكثر من 850 وجبه على فرق الدعم المشاركة، وتم  توجيه عدد من المطاعم والكافيهات بالمحافظة بالاستمرار بتقديم الخدمة إلى أوقات متاخرة وتمديد ساعات العمل دعماً للحالة الطارئة في المحافظة، وتم اعداد خرائط توضيحية من قبل المختصين في البلدية موضحاً بها مساحة الحرائق ومواقع تمركز الأليات والمعدات المشاركة و تجهيز ضيافة وسكن استراحة البلدية للجهات المشاركة.

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