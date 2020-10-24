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هيئة الأمر بالمعروف توفر مصليات متنقلة بالأماكن العامة والمتنزهات بالرياض

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هيئة الأمر بالمعروف توفر مصليات متنقلة بالأماكن العامة والمتنزهات بالرياض

هيئة الأمر بالمعروف توفر مصليات متنقلة بالأماكن العامة والمتنزهات بالرياض
http://almnatiq.net/?p=915260
المناطق - الرياض

وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.
وقد استفاد من هذه المصليات قرابة 3000 مصلٍ في 10 مواقع في منطقة الرياض خلال شهر صفر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .
وفي هذا الصدد أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض لإقامة شعيرة الصلاة في مواقع متنوعة.

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