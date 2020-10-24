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أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات المنطقة

أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات المنطقة

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أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات المنطقة

أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=915269
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة بإعادة تشكيل عدد من لجان الشباب بمحافظات المنطقة .
وقال سموه : إن ما لمسناه من أبناء المنطقة من نجاحات وأعمال متنوعة يقدمونها هي محل اعتزاز وفخر للجميع , وإن الثقة التي مُنحت لهم جعلتهم في المقدمة كونهم استطاعوا أن يستغلوا أوقاتهم وقدراتهم المتميزة خير استغلال.
وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن شباب الوطن هم خير من يمثل الوطن لما يحملونه من مخزون مهني وجهود تفتخر بها قياده هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , متأملاً سموه من أعضاء اللجان الشيء الكثير , مقدماً شكره لجميع أعضاء اللجان السابقين لما بذلوه من أعمال مباركة , سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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