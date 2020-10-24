وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة بإعادة تشكيل عدد من لجان الشباب بمحافظات المنطقة .
وقال سموه : إن ما لمسناه من أبناء المنطقة من نجاحات وأعمال متنوعة يقدمونها هي محل اعتزاز وفخر للجميع , وإن الثقة التي مُنحت لهم جعلتهم في المقدمة كونهم استطاعوا أن يستغلوا أوقاتهم وقدراتهم المتميزة خير استغلال.
وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن شباب الوطن هم خير من يمثل الوطن لما يحملونه من مخزون مهني وجهود تفتخر بها قياده هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , متأملاً سموه من أعضاء اللجان الشيء الكثير , مقدماً شكره لجميع أعضاء اللجان السابقين لما بذلوه من أعمال مباركة , سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.
أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات المنطقة
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب المنطقة بإعادة تشكيل عدد من لجان الشباب بمحافظات المنطقة .
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