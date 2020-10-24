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الصحة الكويتية تسجل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الكويتية تسجل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=915272
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 120927 حالة ، في حين سُجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 744 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة .
وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 870754 فحصا .
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 670 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112110 حالات.

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