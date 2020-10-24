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في رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الاليزاروف .. سلسلة إجراءات طبية نوعية تنقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير

في رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الاليزاروف .. سلسلة إجراءات طبية نوعية تنقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير

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في رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الاليزاروف .. سلسلة إجراءات طبية نوعية تنقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير

في رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الاليزاروف .. سلسلة إجراءات طبية نوعية تنقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير
http://almnatiq.net/?p=915278
المناطق - أبها

جح – بفضل الله – فريق طبي متخصص بوحدة جراحة تقويم تشوهات الأطراف والتطويل بمستشفى عسير المركزي من إنقاذ قدم شاب من البتر عبر رحلة علاجية متقدمة تكللت بالنجاح .

وفي التفاصيل ، أوضحت ( صحة عسير ) أن الفريق الطبي بالوحدة استقبل طلب احالة لشاب – في العشرينات من العمر – تعرض لحدث دهس وتهشم بالطرف السفلي الأيسر مع فقدان لعظام الكاحل وأسفل الساق ، وفقد نسيجي  .

حيث بدأت الوحدة في الحيلولة دون اللجوء لبتر القدم ، وذلك من خلال تنظيف  الجروح والعظام المتسوسة والتي تعرضت للتعفن ،  وإجراء تثبيت خارجي ، تلى ذلك مرحلة تغطية الأنسجة وعمل رقعة عضلية حره من عضلات البطن بمساعدة فريق جراحه التجميل.

وأضافت(  صحة عسير)  :  عقب ذلك بدأ الفريق الطبي في  تعويض العظام المفقودة عن طريق جهاز اليزاروف لتعويض ( ١٧ سم ) وعمل التحام لما تبقى من الكاحل وإعادة تشكيل المفصل .

وأثمرت هذه الإجراءات المتقدمة في تمكن المريض من الوقوف والمشي بعد انتهاء فترة علاجه والتحاقه بالعلاج التأهيلي – ولله الحمد – .

وتعتبر هذه الحالة من الحالات النوعية التي تُجرى بشكل دوري في الوحدة ، والتي  تعتبر من الوحدات المتميزة والنوعية .

وقد تكون الفريق الطبي من الدكتور عايض الشهراني والدكتور ظافر عباس ، ومن جراحة التجميل الدكتور رياض الوهابي ومن التخدير والعمليات الدكتور حسين أبو جميلة و عادل عسيري و بوبينا وأمينة القرني ونوال عسيري.

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