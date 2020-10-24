شاهد..الرعي الجائر والاحتطاب يغتال الصمان ويرفع مساحات التصحر فيه

المناطق - يوسف المطيري

يعتبر الرعي الجائر والاحتطاب من أخطر الأسباب التي تهدد البيئة من خلال القضاء على المساحات الخضراء التي بدأت تختفي عن الوجود في الكثير من مناطق المملكة ومنها هضبة الصمان الواقعة شرقي شمال منطقة الرياض.

وقد تأثر الغطاء النباتي في هذه المنطقة بالرعي الجائر والسيارات بل والمخيمات التي تقام في وسط الفياض، حيث أصبحنا نشاهد كيف انقرضت الأشجاره بسبب قلة الأمطار في السنوات الماضية وانتشار الرعي الجائر فيها حتى تم أكلها من النم والإبل والاحتطاب وغيرها من الأيدي العابثة.

ويقارن المقطع المرفق وضع الصمان من العام ١٩٧٧وحتى الآن حيث يذكر أن المنطقة لم تكن كما هي عليه الآن في عين المتحدث “قريان الهاجري”، ما جعله يجوب الصحراء وفي يده اليمنى “طلح” والأخرى “سدر”.

وتسببت مظاهر التصحر إلى تعرض منطقة الصمان لأشد أنواع التصحر،وتفككت تربته وزحفت الرمال على فياضه من صحراء الدهناء وطمرت فياضه ورياضه.