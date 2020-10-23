احدث الأخبار

برعاية وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية .. ينطلق ملتقى (الإبداع في رعاية الموهوبين) غداً الأحد في إدارة تعليم القريات
منطقة الجوف
 شاهد..الرعي الجائر والاحتطاب يغتال الصمان ويرفع مساحات التصحر فيه
أبرز المواد
 “الصحة” : أكثر من 190 ألف زيارة لفرق الالتزام للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى لدى المؤسسات الصحية
أبرز المواد
 في رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الاليزاروف .. سلسلة إجراءات طبية نوعية تنقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير
منطقة عسير
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 الصحة الكويتية تسجل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات المنطقة
منطقة القصيم
 هيئة الأمر بالمعروف توفر مصليات متنقلة بالأماكن العامة والمتنزهات بالرياض
منطقة الرياض
 بلدية تنومة تستنفر جهودها إثر حالة الحريق التي تشهدها المحافظة
منطقة عسير
 تحذير ترمب من تفجير سد النهضة.. رسائل مبطنة وتذكير بالسادات!
أبرز المواد
 الرئيس الجزائري بالحجر الصحي لمدة 5 أيام
أبرز المواد
 الصحة : تسجيل (395) حالة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي (417) حالة جديدة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
برعاية وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية .. ينطلق ملتقى (الإبداع في رعاية الموهوبين) غداً الأحد في إدارة تعليم القريات

برعاية وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية .. ينطلق ملتقى (الإبداع في رعاية الموهوبين) غداً الأحد في إدارة تعليم القريات

منطقة الجوف
شاهد..الرعي الجائر والاحتطاب يغتال الصمان ويرفع مساحات التصحر فيه

شاهد..الرعي الجائر والاحتطاب يغتال الصمان ويرفع مساحات التصحر فيه

أبرز المواد
“الصحة” : أكثر من 190 ألف زيارة لفرق الالتزام للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى لدى المؤسسات الصحية

“الصحة” : أكثر من 190 ألف زيارة لفرق الالتزام للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى لدى المؤسسات الصحية

أبرز المواد
في رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الاليزاروف .. سلسلة إجراءات طبية نوعية تنقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير

في رحلة علاجية استخدم فيها جهاز الاليزاروف .. سلسلة إجراءات طبية نوعية تنقذ قدم شاب من البتر في مستشفى عسير

منطقة عسير

برعاية وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية .. ينطلق ملتقى (الإبداع في رعاية الموهوبين) غداً الأحد في إدارة تعليم القريات

برعاية وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية .. ينطلق ملتقى (الإبداع في رعاية الموهوبين) غداً الأحد في إدارة تعليم القريات
http://almnatiq.net/?p=915292
المناطق - القريات

برعاية سعادة وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان، تستعد إدارة التعليم بمحافظة القريات بمتابعة واهتمام قائدها سعادة الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي لانطلاقة الملتقى العلمي الافتراضي في رعاية الموهوبين تحت شعار (الإبداع في رعاية الموهوبين) وبإشراف المدير العام للإدارة العامة للموهوبين سعادة الدكتور فيصل بن يحيى العامري , وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين وقيادات التعليم.

وقد أوضح مدير التعليم أن الملتقى يهدف لتوفير متطلبات واحتياجات الطلاب في ظل التغيرات المتسارعة في عملية التعليم والتعلم وفق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، والذي سينفذ لمدة ثلاثة أيام عن بعد ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٤٢هـ. الموافق٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.

حيث يتضمن الملتقى عدد من المشاركات الثرية لنخبة من أبرز المتخصصين والأكاديميين المشاركين بالملتقى وذلك لطرح ومناقشة عدد من المحاور وأوراق العمل المتعلقة بالموهبة والإبداع .

روابط ذات صلة

أمانة الجوف ترفع 10 آلاف طن أنقاض ومخلفات خلال شهر

أمانة الجوف ترفع 10 آلاف طن أنقاض ومخلفات خلال شهر
‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تجري دراسة لمعرفة مدى وعي الطلبة باللوائح والأنظمة الجامعية‫
بلدية أبو عجرم تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

بلدية أبو عجرم تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*