برعاية وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية .. ينطلق ملتقى (الإبداع في رعاية الموهوبين) غداً الأحد في إدارة تعليم القريات

المناطق - القريات

برعاية سعادة وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة مها السليمان، تستعد إدارة التعليم بمحافظة القريات بمتابعة واهتمام قائدها سعادة الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي لانطلاقة الملتقى العلمي الافتراضي في رعاية الموهوبين تحت شعار (الإبداع في رعاية الموهوبين) وبإشراف المدير العام للإدارة العامة للموهوبين سعادة الدكتور فيصل بن يحيى العامري , وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين وقيادات التعليم.

وقد أوضح مدير التعليم أن الملتقى يهدف لتوفير متطلبات واحتياجات الطلاب في ظل التغيرات المتسارعة في عملية التعليم والتعلم وفق الرؤية الوطنية ٢٠٣٠، والذي سينفذ لمدة ثلاثة أيام عن بعد ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٨ ربيع الأول ١٤٤٢هـ. الموافق٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠.

حيث يتضمن الملتقى عدد من المشاركات الثرية لنخبة من أبرز المتخصصين والأكاديميين المشاركين بالملتقى وذلك لطرح ومناقشة عدد من المحاور وأوراق العمل المتعلقة بالموهبة والإبداع .