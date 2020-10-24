رئيس بلدية العيساوية يعيد هيكلة الإدارات والأقسام في البلدية

الجوف - محمد الحسن

أصدر رئيس بلدية ‎العيساوية بالجوف المهندس سامي بن علي الغامدي عدداً من القرارات الإدارية وترتبط برئيس البلدية مباشره بهدف تطوير العمل في البلدية، حيث شملت أهم تلك الإدارات للعمل بحسب الأعمال المخصصة لهم ، وشملت القرارات :-

١) تكليف الموظف صالح بن غضيان الميل الشراري مساعد لرئيس بلدية العيساوية لشئون الادارية

٢) تكليف الموظف بدر بن سويلم الفليو مدير مكتب رئيس البلدية .

‏٣) تكليف نايل سعود الرويلان مدير وحدة الرقابة البلدية والرقابة الشاملة

٤)تكليف الموظف عبدالله عشوي الشراري مدير صحة البيئة

٥)تكليف الموظف مسند مياح الخيال مدير التشغيل والصيانة

٦)تكليف الموظف سلمان محمد الفليو مدير لادارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي

٧)تكليف الموظف احمد بن سلمان الخيال مدير ادارة الدراسات و المشاريع

٨) تكليف الموظف خميس سلمان النعيم مدير لشئون المالية

٩)تكليف الموظف عبدالعزيز سعيد العنيزه مدير لمركز خدمة العملاء

١٠)تكليف الموظف سلمان سليمان الشراري مدير تقنية المعلومات والدعم الفني

١١)تكليف الموظف عبدالرحمن شلوف الدوكة مدير ادارة الاراشيف

١٢)تكليف الموظف فايز مهاجر الشراري مدير لادارة الاراضي والتعديات

١٣)تكليف الموظف فايز مهجع الخيال مدير لادارة التخطيط العمراني

١٤)تكليف الموظف سالم سمير الشراري مدير ادارة الامن والسلامة

١٥)تكليف الموظف خالد عقيل الهرجاف مدير ادارة المستودعات

١٦) تكليف الموظف عبدالرحمن مياح الخيال مدير لادارة الاتصالات الادارية

١٧)تكليف الموظف عبدالكريم عقيل الهرجاف مدير لادارة الموارد البشرية

١٨)تكليف الموظف محمد مسيعيد النباح مدير ادارة الاستثمار

واوضح المتحدث الرسمي لبلدية العيساوية الاستاذ سلمان محمد الفليو ان رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي الغامدي قدم التهنئه لمن تم تكليفهم حاثاً إياهم ببذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخدمة وطنهم من خلال أداء المهام المناطة لهم على أكمل وجه، مضيفا بأن هذه التكليفات تأتي دعماً لحاجة العمل على الإنجاز بما يعود بالنفع والفائدة على المشاريع والخدمات والبرامج التي تقدمها البلدية.

من جانبهم، أعرب المكلَّفون عن بالغ شكرهم لرئيس البلدية المهندس سامي الغامدي على هذه الثقة، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن لتحقيق أفضل الخدمات و الارتقاء بها، وتلبية احتياجات المستفيدين، سائلين الله عز وجل أن يعينهم على هذه الثقة لخدمة الوطن.