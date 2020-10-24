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مؤسسة النقد تطرح فئة الـ 20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

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مؤسسة النقد تطرح فئة الـ 20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

مؤسسة النقد تطرح فئة الـ 20 ريالاً بمناسبة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
http://almnatiq.net/?p=915299
المناطق - الرياض

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” للجمهور الكريم عزمها طرح فئة العشرين ريالاً من العملة الورقية السعودية، بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة مجموعة العشرين، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وذلك استناداً إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ1379/07/01هـ.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن فئة العشرين ريالاً التذكارية سوف يتم طرحها وتداولها اعتباراً من يوم الأحد 1442/03/08هـ الموافق 2020/10/25م، وذلك جنباً إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت “ساما” أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين. لافتة إلى أن تصميم ورقة فئة العشرين ريالاً تضمّن صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – على وجه هذه الفئة، وشعار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين (G20) بشكل ثلاثي الأبعاد. فيما تضمّن ظهر الورقة خريطة العالم موضح عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف. وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة باعتبارها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.

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