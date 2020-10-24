الانتخابات الرئاسية.. ترمب يدلي بصوته مبكرا في فلوريدا

المناطق - الرياض

توجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح السبت، بالتوقيت المحلي، إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر.

ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن بشكل مبكر، على غرار 55 مليون أميركي سبق أن أدلوا بأصواتهم خشية الزحام يوم الاقتراع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.