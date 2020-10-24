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الانتخابات الرئاسية.. ترمب يدلي بصوته مبكرا في فلوريدا

الانتخابات الرئاسية.. ترمب يدلي بصوته مبكرا في فلوريدا
http://almnatiq.net/?p=915306
المناطق - الرياض

توجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح السبت، بالتوقيت المحلي، إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر.

ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن بشكل مبكر، على غرار 55 مليون أميركي سبق أن أدلوا بأصواتهم خشية الزحام يوم الاقتراع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغرد ترمب، السبت، على “تويتر”: “صوّت في الانتخابات لتوي.. إنه شرف عظيم”.

وقال ترمب في تغريدة سابقة، السبت، إن بايدن سيدمر الاقتصاد بزيادة هائلة في الضرائب، وخاطب الشعب الاميركي: “لا تدعوا ذلك يحدث”.

وكان ترمب يضع كمامة لدى دخوله مكتب الاقتراع.

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