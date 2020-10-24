أردوغان يشكك في قوى ماكرون العقلية.. وفرنسا تستدعي سفيرها للتشاور

المناطق - وكالات

أعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت، استدعاء سفير فرنسا لدى أنقرة للتشاور إثر تجاوز لفظي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستنكرت الرئاسة، السبت، تصريحات الرئيس التركي، أردوغان، “غير المقبولة” التي شكك من خلالها بــ”الصحة العقلية” لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية مواقف له تجاه المسلمين.

وقالت الرئاسة إنّ “تصريحات الرئيس أردوغان غير مقبولة. تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجاً للتعامل. نطلب من أردوغان أن يغيّر مسار سياسته لأنّها خطيرة من الزوايا كافة. لن ندخل في جدالات عقيمة ولا نقبل الشتائم”.

وندد أردوغان، السبت، بسياسات ماكرون حيال المسلمين، قائلا إن عليه “فحص صحته العقلية”.

ويوجد خلاف محتدم بين ماركون وأردوغان حول الحقوق البحرية في شرق المتوسط وملفات النزاع في ليبيا وسوريا ومؤخرا إقليم ناغورنو كاراباخ الانفصالي المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.