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الاتفاق يكسب ثاني مبارياته في الدوري أمام العين ويتصدر مؤقتًا

الاتفاق يكسب ثاني مبارياته في الدوري أمام العين ويتصدر مؤقتًا
http://almnatiq.net/?p=915312
المناطق - الرياض

تمكَّن الاتفاق من صدارة الدوري مؤقتًا بعد فوزه على ضيفه العين بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب نعيم سليتي، قبل أن يعادل فريق العين النتيجة عن طريق اللاعب سفير تايدر عند الدقيقة 46 من ركلة جزاء، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة تمكن اللاعب إبراهيم محنشي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه الاتفاق في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما تجمَّد رصيد العين دون نقاط بعد مرور جولتين من الدوري في المركز الـ 16 والأخير.

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