“الصحة” تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

المناطق - الرياض

نصحت “الصحة” المواطنين والمقيمين كافة من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا)، وعامة المجتمع، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وأكدت أن جميع التطعيمات متوافرة في المراكز الصحية، وأن التطعيم آمن، ومجاني، ولا توجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم. لافتة إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد كوفيد١٩، وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضحت “الصحة” أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

وتهدف “الصحة” من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.