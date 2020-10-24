أمين منطقة عسير يوجه عددًا من البلديات بفتح الطرق بالآليات والمعدات

المناطق - عسير

وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بلديات تنومة والنماص وبللحمر وبللسمر وبني عمرو بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: بإشراف ومتابعة الأمانة قامت عدد من البلديات التابعة لأمانة المنطقة بفتح الطرق بالمعدات والآليات في موقع حريق تنومة شمال محافظة تنومة، موضحاً أن تكاتف جهود الجهات المشاركة أثمر نتائج إيجابية ميدانيًا في إخماد الحريق بمساعدة فِرق الدعم والبلديات المشاركة، مبينًا أن أمانة عسير وبلدياتها ساندت الدفاع المدني للسيطرة على حرائق تنومة وفق خطة عمل رُسمت، حيث واصلت جاهزيتها القصوى حتى الآن استعدادًا لأي طارئ لاسمح الله، مضيفاً أن أمانة المنطقة وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو سخرت كافة إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق، مؤكدًا مواصلة الجهود الميدانية والخدمية حتى الآن، إذ تواصل البلديات أعمالها منذ يوم أمس على قدم وساق بأكثر من 170 فردًا من القوى البشرية مدعمين بأكثر من ١٠٠ معدة وآلية مختلفة، منوهاً بأن البلديات قامت بتوفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بكافة الخدمات لتقديمها للجهات المشاركة، إلى جانب تجهيز خيمة مُجهزة بجميع الأغذية والمشروبات، كما باشر بها المختصون من بلدية تنومة وغيرها في مركز العمليات وذلك لمباشرةِ أعمال إعداد وتحديث الخرائط وتوضيح مواقع تمركز جميع الآليات والمعدات الموجودة في موقع الحدث، إضافة إلى إشراف ومتابعةِ مشاركة البلديات في فتح الطرق بالمعدات والآليات، وتجهيز مقر دائم وضيافة لرجال الدفاع المدني والمشاركين في عمليات الإخماد والتنسيق، موضحًا أن غرفة القيادة الميدانية قامت بالتنسيق مع الأمانة والبلديات بجهود واضحة في عملية الإخماد.

وقال الحميدي إن عمل البلديات واجب وطني، منوهاً بأن أمانة المنطقة وكافة بلدياتها رفعت أقصى درجات الجاهزية في وقت الحادث ولا زالت الجاهزية كاملة بالموقع، راجياً للجميع دوام السلامة وأن يحفظ بلادنا وتنومة من كل سوء ومكروه.

الجدير بالذكر، أن تلك الجهود تأتي بمتابعة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال؛ حرصاً منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الموقف.