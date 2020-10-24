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صفقة أرض تجارية في الرياض بـ 1.45 مليار ريال ترفع نشاط السوق العقارية 69.5%

صفقة أرض تجارية في الرياض بـ 1.45 مليار ريال ترفع نشاط السوق العقارية 69.5%

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صفقة أرض تجارية في الرياض بـ 1.45 مليار ريال ترفع نشاط السوق العقارية 69.5%

صفقة أرض تجارية في الرياض بـ 1.45 مليار ريال ترفع نشاط السوق العقارية 69.5%
http://almnatiq.net/?p=915344
المناطق - الرياض

دفع تنفيذ صفقة عقارية كبيرة على مخطط أرض تجارية بقيمة إجمالية 1.45 مليار ريال، في حي الملقا في مدينة الرياض إلى ارتفاع نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 69.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أعلى من مستوى 4.4 مليار ريال، وكانت الصفقة العقارية التجارية الكبيرة تمت على أرض بمساحة إجمالية ناهزت 4.5 مليون متر مربع “متوسط سعر البيع 325 ريالا للمتر المربع الواحد”، وأظهرت البيانات التفصيلية للصفقة على موقع وزارة العدل بتاريخ 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشكلت نحو 32.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع، ونحو 65.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.. بحسب “الاقتصادية”
وشمل ارتفاع نشاط السوق العقارية جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 14.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال “47.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية”، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 277.1 في المائة، مدفوعة بالدرجة الأولى من تنفيذ الصفقة العقارية المشار إليها أعلاه، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 65.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.2 مليار ريال “49.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية”، بينما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 36.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 145.9 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 117 مليون ريال “2.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية”.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 35.4 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.6 ألف صفقة عقارية، وتركز ارتفاع عدد الصفقات العقارية الأسبوعية على القطاع السكني، بارتفاع عدد صفقاته بنسبة 5.5 في المائة، مقابل انخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.0 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 4.2 في المائة.
كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.8 ألف عقار مبيع، وتركز ارتفاع عدد العقارات المبيعة على القطاع السكني، بارتفاع عدد عقاراته المبيعة بنسبة 3.2 في المائة، مقابل انخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 9.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 5.8 في المائة. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبته 42.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 102.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 42.9 مليون متر مربع، وشمل الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق.

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