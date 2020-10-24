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الحكومة اليمنية: استمرار إيران في دعم الحوثيين ينتهك القانون الدولي

الحكومة اليمنية: استمرار إيران في دعم الحوثيين ينتهك القانون الدولي
http://almnatiq.net/?p=915358
المناطق - واس

شدَّدت الحكومة اليمنية اليوم السبت على أن استمرار النظام الإيراني في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية يشكِّل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن رقمَي٢٢١٦ و٢٠١٥.

وبيّن سفير اليمن في كوبا محمد ناشر في لقاء مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الكوبية هيكتور إيغارسا أن ميليشيا الحوثي مستمرة في التصعيد العسكري والقصف العشوائي لمناطق المدنيين، دون تجاوب مع دعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وتحقيق السلام وفقًا لمخرجات الحوار الوطني وقرارات المجتمع الدولي، وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.

من ناحيته، أكد المسؤول الكوبي موقف بلاده تجاه اليمن، ودعمها الحكومة الشرعية، والجهود المتصلة لوقف الحرب وإحلال السلام.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، تطرق اللقاء إلى تصريحات النظام الإيراني في ١٧ أكتوبر الجاري بإرسال سفير له إلى صنعاء.

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