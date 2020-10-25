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بيع أربعة صقور في مزاد ملهم بقيمة 234 ألف ريال خلال يوم

بيع أربعة صقور في مزاد ملهم بقيمة 234 ألف ريال خلال يوم
http://almnatiq.net/?p=915366
المناطق - الرياض

بيع اليوم السبت أربعة صقور بقيمة 234 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي المُقام على أرض مهرجان الملك عبد العزيز، في مَلهم شمال مدينة الرياض.
وشهد المزاد منذ دقائقه الأولى، منافسة قوية للظفر بالصقر الأول “فرخ شاهين” طرح طلعة التمياط، للطاروح محمد بن خادم سحلان الشمري، عرضه مثل طوله 15 إنشًا وربع إنش، ووزنه 970 جراماً، وكان من نصيب عبد الرحمن بن يوسف الجهني بعد أن دفع مقابله 81 ألف ريال.
بعد ذلك، عرض المزاد صقره الثاني “فرخ شاهين”، طرح “وادي بيض” عن طريق ثلاثة طواريح، هم علي بن ناصر بن مناحي القحطاني، وعبد الله بن سعد القحطاني، وأحمد بن عبدالله القحطاني، بعرض 15 إنشًا وربعا إنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 920 جراماً، وظفر به عبدالله بن نوار الهاسي بـ 66 ألف ريال.
وذهبت بطاقة المزاد الثالثة على “قرناس شاهين” إلى عادل بن شليويح العتيبي بقيمة ٣٠ ألف ريال، وهو من طرح خليص للطاروح أيمن بن عبد الحكيم قشقري، عرضه 15 إنشًا، وطوله 14 إنشًا ونصف الإنش، ووزنه 860 جرامًا.
وجاءت البطاقة الأخيرة في مزاد نادي الصقور السعودي، لـ “فرخ شاهين” طرح الدبدبة للطاروح فرحان بن مطرد العنزي وشركاؤه، ويبلغ عرضه 15 إنشًا وربع الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 910 جرامًا، وذهب إلى ناصر بن فالح العدواني بـ ٥٧ ألف ريال.

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