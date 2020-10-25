احدث الأخبار

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في لحج
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: استمرار النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن
أبرز المواد
 التعليم تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام
أبرز المواد
 الصحة عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية: متوفر في المراكز الصحية وأثبت نجاعته لسنين طويلة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أستراليا تخفض وجودها العسكري البحري بمنطقة الشرق الأوسط
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 16 يواصل إعداده في معسكر الدمام استعداداً لكأس آسيا
أبرز المواد
 بيع أربعة صقور في مزاد ملهم بقيمة 234 ألف ريال خلال يوم
أبرز المواد
 الرئيس الجزائري يُطمئن مواطنيه حول وضعه الصحي
أبرز المواد
 شرطة عسير: القبض على مواطن تورَّط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي ببيشة
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: استمرار إيران في دعم الحوثيين ينتهك القانون الدولي
أبرز المواد
 الهلال ينجز صفقة “فيتو” .. بـ 20 مليون يورو
أبرز المواد
مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في لحج

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في لحج

أبرز المواد
الحكومة اليمنية: استمرار النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

الحكومة اليمنية: استمرار النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

أبرز المواد
التعليم تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام

التعليم تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام

أبرز المواد
الصحة عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية: متوفر في المراكز الصحية وأثبت نجاعته لسنين طويلة

الصحة عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية: متوفر في المراكز الصحية وأثبت نجاعته لسنين طويلة

أبرز المواد

المنتخب السعودي تحت 16 يواصل إعداده في معسكر الدمام استعداداً لكأس آسيا

المنتخب السعودي تحت 16 يواصل إعداده في معسكر الدمام استعداداً لكأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=915368
المناطق - الرياض

واصل المنتخب الوطني تحت 16 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين، حيث أجرى تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، تركّزت على تطبيق تمارين تكتيكية بهدف ترابط الخطوط، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.
ويواصل المنتخب الوطني غدًا تدريباته بحصة مسائية عند الثالثة والنصف، على ذات الملعب.
يُذكر أنّ المنتخب الوطني يأتي في المجموعة “الرابعة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، إلى جوار منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في لحج

مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في لحج
الحكومة اليمنية: استمرار النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

الحكومة اليمنية: استمرار النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن
التعليم تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام

التعليم تعتمد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*