المنتخب السعودي تحت 16 يواصل إعداده في معسكر الدمام استعداداً لكأس آسيا

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واصل المنتخب الوطني تحت 16 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين، حيث أجرى تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، تركّزت على تطبيق تمارين تكتيكية بهدف ترابط الخطوط، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا تدريباته بحصة مسائية عند الثالثة والنصف، على ذات الملعب.

يُذكر أنّ المنتخب الوطني يأتي في المجموعة “الرابعة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، إلى جوار منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.