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أستراليا تخفض وجودها العسكري البحري بمنطقة الشرق الأوسط

أستراليا تخفض وجودها العسكري البحري بمنطقة الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=915371
المناطق - الرياض

أعلنت الحكومة الأسترالية تخفيض وجودها البحري العسكري الأسترالي بمنطقة الشرق الأوسط، لتعزيز التزامات أستراليا الدفاعية على منطقة المحيطين الهندي والهادئ كجزء من التزامها بتحديث إستراتيجية الدفاع لعام 2020 م.
وأوضحت وزيرة الدفاع السيناتورة ليندا رينولدز في تصريح اليوم أنّ البحرية الملكية الأسترالية أكثر نشاطًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مقارنة بما كانت عليه منذ عقود، قائلة: “شهد هذا العام وحده استجابة البحرية لحرائق الغابات وأزمات وباء كورونا، ونشر خمس سفن في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، والتزامًا مستمرًا بالمبادرات في إطار الشراكة مع محيطنا، والعديد من الأنشطة الناجحة للغاية مع شركائنا الإقليميين”.
وتشمل التغييرات وقف النشر السنوي لسفينة تابعة للبحرية الملكية الأسترالية في الشرق الأوسط ، وعدم تمديد التزام أستراليا المحدّد زمنياً بالتحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية إلى ما بعد ديسمبر 2020 م.

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