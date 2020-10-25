الحكومة اليمنية: استمرار النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي انتهاك لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

المناطق - الرياض

أكدت الحكومة اليمنية اليوم أن استمرار النظام الإيراني بدعم ميليشيات الحوثي الانقلابية يشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن رقمي ٢٢١٦ و٢٠١٥.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع سفير اليمن في كوبا محمد ناشر اليوم مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الكوبية هيكتور إيغارسا، وتم فيه التطرق إلى تصريحات النظام الإيراني في ١٧ أكتوبر الجاري بإرسال سفير له إلى صنعاء -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- .

وأطلع السفيرُ اليمني المسؤول الكوبي على تطورات الأوضاع على الساحة المحلية والدولية، بما في ذلك استمرار التصعيد العسكري والقصف العشوائي لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وعدم تجاوبها مع دعوات المجتمع الدولي بوقف الحرب وتحقيق السلام وفقا لمخرجات الحوار الوطني وقرارات المجتمع الدولي وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.

وأشاد المسؤول اليمني بموقف كوبا الثابت والداعم لبلاده وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام فيها.

من جهته أكد المسؤول الكوبي موقف بلاده تجاه اليمن ودعمها للحكومة الشرعية وللجهود المتصلة بوقف الحرب وإحلال السلام.