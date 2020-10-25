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مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في لحج
http://almnatiq.net/?p=915383
المناطق - الرياض

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 5,500 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجا والنازحة والمتضررة في مديريات التربة والمقاطرة وزريقة الشام بمحافظة لحج، استفاد منها 5,500 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.

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