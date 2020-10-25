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كين يقود سان جيرمان للفوز على ديجون

كين يقود سان جيرمان للفوز على ديجون
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المناطق - الرياض

أحرز مويزي كين أول هدفين له مع باريس سان جيرمان إذ قاد بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للفوز 4-صفر على ضيفه المتعثر ديجون.

وافتتح المهاجم الإيطالي كين، المنضم على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنجليزي، التسجيل في الشوط الأول وشارك كيليان مبابي كبديل ليحرز هدفين ويرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 18 نقطة من ثماني مباريات.

ولم يستطع ديجون تكرار مفاجأة العام الماضي عندما انتصر في باستاد بارك دي برينس وظل في المركز الأخير بنقطتين.

ويستطيع ليل، صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة، استعادة الصدارة لو تغلب على مستضيفه نيس الأحد.

وهز كين الشباك لأول مرة مع باريس سان جيرمان عندما حول تمريرة ميتشل بيكر العرضية في المرمى في الدقيقة الثالثة.

وضاعف اللاعب الإيطالي الفارق بعد ذلك بنحو 20 دقيقة بعد تمريرة من نيمار عقب هجمة مرتدة.

وشارك مبابي بدلا من كين في الدقيقة 73 وترك مهاجم فرنسا بصمته سريعا.

وتفوق مبابي البالغ عمره 21 عاما على دفاع ديجون في سباق سرعة ليهز الشباك في الدقيقة 82.

واختتم مبابي الأهداف من مدى قريب بعد تمريرة بابلو سارابيا.

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