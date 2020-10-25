الأرصاد:رياح نشطة على مكة والمدينة وغائم على جنوب المملكة

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http://almnatiq.net/?p=915405
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.
وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية تتحول الى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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