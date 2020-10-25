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واشنطن ترحب بتصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية

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واشنطن ترحب بتصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية

واشنطن ترحب بتصنيف “حزب الله” كمنظمة إرهابية
http://almnatiq.net/?p=915407
المناطق - وكالات

رحّبت واشنطن الأحد بتزايد عدد البلدان التي حظرت أنشطة حزب الله اللبناني وآخرها إستونيا وغواتيمالا اللتين صنفتا مؤخرا تلك الميليشيات كمنظمة إرهابية، معتبرة أن الحزب ينفذ أجندة إيران الخبيثة وينشط عبر البلدان كما القاعدة وداعش لتنفيذ أعماله الإرهابية.

وقال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، في بيان: إن قرار غواتيمالا تصنيف حزب الله، بجناحيه(السياسي والعسكري)، كمنظمة إرهابية، أظهر عزمها التصدي لهذا التنظيم الخطير.

كما اعتبر أن تلك الخطوة المهمة ستساهم في إعاقة تخطيط حزب الله لهجمات إرهابية أو جمع الأموال عبر العالم. وشدد على أن حزب الله منظمة إرهابية عابرة للبلدان، هدفها تنفيذ أجندة إيران الخبيثة.

إلى ذلك، شبّه حزب الله بالقاعدة وداعش من حيث تمدده عبر العالم، حسب ما أظهرته مخططات تم الكف عنها ومنع حصولها في السنوات الأخيرة في القارات الأميركية والأوروبية الافريقية والأسيوية، والشرق الأوسط.

وحث بومبيو جميع شركاء الولايات المتحدة على تصنيف حزب الله ككل منظمةً إرهابيةً، مؤكداً أن لا فرق بين جناحه العسكري والسياسي.

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