لأول مرة في السعودية .. مسابقة للسيدات في بطولة الجولف

أعلنت المملكة عن إطلاق المبادرة الرياضية الأولى من نوعها على مستوى العالم حيث ستٌتاح للسيدات في جميع أنحاء المملكة تجربة لعبة الجولف مجاناً.

وسيتم تدشين “نادي السيدات أولاً”، الأول من نوعه عالمياً من ابتكار الشركة السعودية للجولف، الشهر المقبل بالتزامن مع انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي تعد الأولى من نوعها في المملكة، وسيقدم النادي عضوية مجانية تشمل حصصاُ في الجولف، وميزة الدخول إلى ملعب تصويب الكرات، وجولات في ثلاثة ملاعب مختلفة ذات ال18 حفرة.

وسيكون النادي مفتوحاً لجميع السيدات السعوديات، حيث سيتم منح العضوية والميزات الأخرى لأول 1000 سيدة مشتركة.هذا وسيتم منح اللاعبات المسجلات في “نادي السيدات أولاً” عضوية في نادي الرياض للجولف أو نادي ديراب للجولف أو ملعب الرويال غرينز والنادي الريفي للجولف الواقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وفقاً للمناطق التي يتواجدن فيها.

وستشمل العضوية أيضاً حزمة تعليمية رقمية بعنوان “مقدمة إلى لعبة الجولف”، حيث ستوفر ندوات شهرية تتناول العناصر والقواعد الرئيسية للعبة الجولف للمبتدئين.

هذا وستستضيف كل من ملاعب الجولف الثلاثة “عيادة السيدات أولاً” للجولف مرةً في الشهر، بقيادة أحد محترفي الجولف، والتي ستختتم ببرنامج تعريفي على أرض الملعب لجميع المشاركات وفرصة للعب جولة في الحفرة رقم 18.

ويحصل جميع أعضاء النادي من السيدات على صلاحيات الدخول إلى كامل الملعب، وسيتم منح أفضل 12 لاعبة في البرنامج عضوية كاملة على مدار العام للعب في الملعب الذي تختاره.

وسيتم تدشين نادي السيدات أولاً رسمياً خلال أسبوع الاستعداد لبطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2020، أي قبل يومين من انطلاق بطولة السعودية النسائية الدولية للفرق والتي ستشهد مشاركة فرق مؤلفة من أربعة لاعبات سيتنافسن للحصول على حصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها 500000 دولار أمريكي، وستقام البطولة من تاريخ 17 إلى 19 نوفمبر 2020.