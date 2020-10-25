كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة بأنفلونزا الطيور

المناطق - الرياض

سجل كوريا الجنوبية اليوم 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25,836.

وأوضحت الصحة الكورية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ظل عند 457 حالة.

ويمثل عدد الإصابات المعلن عنها اليوم تراجعا قدره 16 إصابة عن اليوم السابق (77 إصابة)، ليظل أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

كما أبلغت كوريا الجنوبية اليوم عن حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض اليوم، لتصبح أول إصابة من نوعها تبلغ عنها البلاد في 32 شهرا.

وأوضحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية أنه تم اكتشاف سلالة إنفلونزا الطيور الفتاكة H5N8 في عينة تم جمعها من الطيور البرية يوم الأربعاء الماضي في تشونان، على بعد 92 كيلومترا جنوب سيئول.