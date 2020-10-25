ممرضة تتسبب في تنويم مريض سكري بسبب جرعة إنسولين زائدة بالدمام

ممرضة تتسبب في تنويم مريض سكري بسبب جرعة إنسولين زائدة بالدمام

أبرز المواد
القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

أبرز المواد
12 نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة

12 نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة

أبرز المواد
كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة بأنفلونزا الطيور

كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة بأنفلونزا الطيور

أبرز المواد

كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة بأنفلونزا الطيور

كوريا الجنوبية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة بأنفلونزا الطيور
http://almnatiq.net/?p=915413
المناطق - الرياض

سجل كوريا الجنوبية اليوم 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25,836.
وأوضحت الصحة الكورية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ظل عند 457 حالة.
ويمثل عدد الإصابات المعلن عنها اليوم تراجعا قدره 16 إصابة عن اليوم السابق (77 إصابة)، ليظل أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

كما أبلغت كوريا الجنوبية اليوم عن حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض اليوم، لتصبح أول إصابة من نوعها تبلغ عنها البلاد في 32 شهرا.
وأوضحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية أنه تم اكتشاف سلالة إنفلونزا الطيور الفتاكة H5N8 في عينة تم جمعها من الطيور البرية يوم الأربعاء الماضي في تشونان، على بعد 92 كيلومترا جنوب سيئول.

روابط ذات صلة

ممرضة تتسبب في تنويم مريض سكري بسبب جرعة إنسولين زائدة بالدمام

ممرضة تتسبب في تنويم مريض سكري بسبب جرعة إنسولين زائدة بالدمام
القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه

القاهرة تحتوي أزمة مع الكويت بعد إعفاء مسؤول حكومي من منصبه
12 نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة

12 نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*