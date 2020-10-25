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12 نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة

12 نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة

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12 نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة

12 نقطة فرز على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لأداء العمرة
http://almnatiq.net/?p=915415
المناطق - الرياض

فعّلت إدارة مرور العاصمة المقدسة 12 نقطة فرز وتحكم على مداخل المنطقة المركزية للمسجد الحرام لمهمة العمرة الاستثنائية لهذا العام، لتسهيل وصول المعتمرين والمصلين الحاصلين على التصاريح اللازمة ولديهم حجوزات بالفنادق الواقعة في المنطقة المركزية عن طريق وسائل النقل المختلفة، وتحويل المعتمرين الذين لديهم تصاريح للعمرة وليس لديهم حجوزات بالفنادق إلى المواقف المحددة لانتقالهم عن طريق الحافلات المخصصة لنقل المعتمرين وتسهيل مرورها عبر التقاطعات على خط سيرها إلى محطات النقل حول المنطقة المركزية.

كما تقوم إدارة المرور بتفويج مركبات الأجرة من خلال نقاط الفرز للمنطقة المركزية، وذلك للإسهام في نقل المعتمرين والمصلين بعد انقضاء فرائض الصلوات ومناسك العمرة، علاوة على قيامها بكامل طاقاتها البشرية والآلية وفق الخطة التشغيلية لمهمة العمرة الاستثنائية لهذا العام 1442هـ بإدارة الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسية في أنحاء العاصمة المقدسة والطرق المؤدية إلى المنطقة المركزية والتحكم بالحركة داخلها.

وتقلصت الحالات النشطة لفيروس كورونا في السعودية إلى دون الـ9 آلاف حالة بعد فترة من تسجيلها حالات نشطة عالية، في الوقت الذي تسجل فيه المملكة أقل من 500 إصابة يومية طوال الأسابيع الماضية. وواصلت وزارة الصحة السعودية دعواتها أفراد المجتمع لمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس وحث كل من يشعر بأعراض الفيروس للتوجه لعيادة (تطمن) التي هيأتها في مختلف مناطق المملكة أو مراكز تأكد المخصصة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

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