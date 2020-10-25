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نزار باهبري يطالب المواطنين بهذا الأمر لتجنب الإصابة بالانفلونزا الموسمية

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نزار باهبري يطالب المواطنين بهذا الأمر لتجنب الإصابة بالانفلونزا الموسمية

نزار باهبري يطالب المواطنين بهذا الأمر لتجنب الإصابة بالانفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=915432
المناطق - الرياض

طالب استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، لافتاً إلى أن موسم الشتاء هذا العام مختلف عن أي موسم سابق.

وقال باهبري خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية هم أكثر الفئات التي يجب عليها التطعيم، مشيراً إلى أن التطعيم يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بنسبة كبيرة.

وأضاف أن الإنفلونزا الموسمية تضعف المناعة وتعد سبباً لإصابة بعض الأشخاص بفيروس “كورونا”، منوهاً إلى أن التطعيم ضد الإنفلونزا آمن وأن 1 % ممن يأخذونه يتعرضون للسخونة وألم في العظام فقط.

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