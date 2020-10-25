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إصابة 3 من مستشاري مايك بنس بكورونا

إصابة 3 من مستشاري مايك بنس بكورونا
http://almnatiq.net/?p=915435
المناطق - الرياض

أفادت مصادر صحفية، الأحد، بأن ثلاثة من كبار مستشاري نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أصيبوا بفيروس كورونا المسبب لوياء كوفيد-19.

فقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم الأحد إن ثلاثة، على الأقل، من كبار مستشاري نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أصيبوا بفيروس كورونا.

وفي وقت متأخر السبت، قال متحدث باسم مايك بنس إن الاختبارات أثبتت إصابة مدير مكتب نائب الرئيس، مارك شورت، بفيروس كورونا.

وقال ديفين أومالي إن “اختبارات كورونا التي أجريت لنائب الرئيس وزوجته جاءت سلبية اليوم (السبت) وهما في صحة جيدة”.

يأتي هذا بعد يوم على وعد الرئيس الأميركي  أنصاره في ولاية فلوريدا، يوم الجمعة، بانتهاء الوباء الناجم عن فيروس كورونا قريبا.

كما يأتي في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى 11 يوما علىالانتخابات الأمريكية  وفقا لرويترز.

وحذر باحثون في معهد القياسات والتقييم الصحي بجامعة واشنطن، الجمعة، من أن الفيروس قد يودي بحياة أكثر من نصف مليون في الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير 2021، وقالت الدراسة إنه يمكن إنقاذ ما يقرب من 130 ألفا إذا وضع الجميع كمامات.

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