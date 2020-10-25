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معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً

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معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً

معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً
http://almnatiq.net/?p=915438
المناطق - وكالات

تدخل معاهدة حظر الأسلحة النوويّة حيّز التنفيذ في غضون 90 يوماً بعد أن صادقت عليها خمسون دولة، آخِرها هندوراس، بحسب ما أعلن مسؤول في الأمم المتحدة السبت.

ورحّب رئيس اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر بيتر ماورير، على غرار منظّمات غير حكوميّة أخرى، بالإنجاز المُحرَز، قائلاً في بيان: “اليوم هو انتصار للبشريّة ووعد بمستقبل أكثر أماناً”.

وقالت “الحملة الدوليّة للقضاء على الأسلحة النوويّة” عبر تويتر، إنّ “هندوراس صادقت للتوّ على المعاهدة، وهي الدولة الـ50، وهو (أمر) تاريخي يسمح بدخولها حيّز التنفيذ”.

ومُنِحت جائزة نوبل للسّلام عام 2017 لمنظّمة “الحملة الدوليّة للقضاء على الأسلحة النوويّة” تكريماً لجهودها في هذا المجال للتخلّص من أسلحة الدمار الشامل.

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