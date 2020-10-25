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واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد

واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد
http://almnatiq.net/?p=915444
المناطق - الرياض

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتساب”، منح أخيرًا ورسميًّا لمستخدميه إمكانية التخلص من المزعجين إلى الأبد.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو”، أن “واتساب” أتاحت لمستخدميها خيار “كتم صوت دردشات بعينها إلى الأبد”؛ للتخلص من المزعجين دون الدخول في جدل الإحراج منهم.

ويمكن من خلال تلك التقنية الجديدة كتم صوت دردشات فردية أو مجموعات إلى الأبد دون تطبيق خيار الحظر أو الخروج من المجموعة.

ويوفر “واتساب” 3 خيارات لكتم الدردشات إما 8 ساعات أو أسبوع واحد أو إلى الأبد؛ بدلًا من خيار “عام واحد”.

وطرح واتساب تلك الميزة لجميع مستخدميه عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” وكذلك في إصدار “الويب”.

وكان “واتساب” قد طرح منذ فترة تلك الخاصية عبر الإصدار التجريبي “واتساب بيتا”؛ لكنه نقله أخيرًا إلى النسخة العامة من التطبيق.

خطوات التشغيل

ويمكن تفعيل تلك الخاصية الجديدة عبر “واتساب” عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات:

– افتح دردشة “واتساب” التي تريد كتمها.

– اضغط على موضوع المجموعة.

– يمكنك أيضًا تمرير المجموعة إلى اليسار في علامة التبويب للدردشات.

– اضغط على خيار المزيد، ثم خيار كتم الصوت.

– ستحصل على 3 خيارات: 8 ساعات- أسبوع- دائمًا (بدلًا من عام).

– حدد المدة الزمنية التي تريد كتم صوت الإشعارات بها.

– سيتم كتم صوت دردشة واتساب الخاصة بك.

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