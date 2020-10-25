“المالية” تعلن إقفال طرح شهرأكتوبر 2020م

المناطق - الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال سعودي .

وأوضح المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782 مليونا و 800 ألف ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7 مليارات و 650 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.