جمعية ليث للإنقاذ تختتم فعاليات “مخيم جمعية ليث الشتوي الأول” بنجران

اختتمت جمعية ليث للإنقاذ فعاليات المخيم الشتوي الذي إنطلق يوم الخميس ١٤٤٢/٣/٥هـ وإستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وباشراف الدفاع المدني بنجران .

وتهدف الفعالية إلى تعليم وتدريب أعضاء الجمعية والزوار على القيادة الآمنة في الرمال وطرق التعامل مع المشاكل التي تواجه مرتادي الصحاري وكذلك يتخلل الفعاليات استعراض وسائل وأجهزة البحث عن المفقودين .

وأوضح المتحدث الرسمي جمعان الغامدي بان هذه الفعالية الاولى من برامج الجمعية مع بداية فصل الشتاء وتم إقامتها شرق نجران بحضور الاعضاء بالجمعية وعدد من الضيوف ومدراء الدوائر الحكومية لمساندة الجمعية في نجاح المخيم الشتوي وفعالياته .

وأضاف مدير الجمعية ناصر ال مهري بان الجمعية من تنوع فعالياتها تهدف الى التخفيز للعمل التطوعي وتطوير افراد المجتمع لما تقدمة الجمعية على مدار العمل بشكل يومي لطالبي المساعدة في نجران ، وأضاف ان عدد المتطوعين بالجمعية يصل حاليا الى 300 متطوع ، وقدم شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز على دعمهم وتحفيزهم المتواصل ورعايتهم الكريمة للأعمال التطوعية بشكل عام ولجمعية ليث بشكل خاص ووجه الشكر لمدير الدفاع المدني بمنطقة نجران على وقوفهم المستمر والتعاون الكبير مع الجمعية .

والجدير بالذكر فالجمعية تقيم مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر للمساهمة في تعليم وتدريب أكبر شريحة من المجتمع للتعامل مع أغلب المشاكل التي تواجههم خصوصاً بأن منطقة نجران يقع جزء كبير منها في رمال الربع الخالي وهنالك الكثير من مرتاديها .

وإختتمت الفعاليات بحفل ختامي بحضور العديد من مدراء الجهات الأمنية والرسمية وكبار الشخصيات والداعمين والإعلاميين وتكريمهم من قبل الجمعية ، وعرض فلم وثائقي عن الجمعية وخططها وأهدافها وكرمت الجمعية بالاختتام أعضاءها المتميزين لتحفيزهم لمواصله تميزهم وجذب أعضاء متميزين آخرين للعمل التطوعي لمساندة الجمعية .