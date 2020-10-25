احدث الأخبار

جمعية ليث للإنقاذ تختتم فعاليات “مخيم جمعية ليث الشتوي الأول” بنجران
أبرز المواد
 “المالية” تعلن إقفال طرح شهرأكتوبر 2020م
أبرز المواد
 رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران لتصبح 3500 فحص باليوم
أبرز المواد
 واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد
أبرز المواد
 برنامج ريف يبدأ اليوم الصرف لصغار المنتجين الزراعيين
أبرز المواد
 معاهدة حظر الأسلحة النووية تدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً
أبرز المواد
 إصابة 3 من مستشاري مايك بنس بكورونا
أبرز المواد
 نزار باهبري يطالب المواطنين بهذا الأمر لتجنب الإصابة بالانفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 الحصيني يتوقع هطول أمطار متفاوتة على هذه المناطق اليوم وغداً
أبرز المواد
 نواف العابد معلنًا رحيله عن الهلال: ” أغادر حاملا ذكريات ودروس “
أبرز المواد
 وفاة رئيس شركة سامسونجعن عمر 78 عاما
أبرز المواد
 ممرضة تتسبب في تنويم مريض سكري بسبب جرعة إنسولين زائدة بالدمام
أبرز المواد
جمعية ليث للإنقاذ تختتم فعاليات “مخيم جمعية ليث الشتوي الأول” بنجران

جمعية ليث للإنقاذ تختتم فعاليات “مخيم جمعية ليث الشتوي الأول” بنجران

أبرز المواد
“المالية” تعلن إقفال طرح شهرأكتوبر 2020م

“المالية” تعلن إقفال طرح شهرأكتوبر 2020م

أبرز المواد
رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران لتصبح 3500 فحص باليوم

رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران لتصبح 3500 فحص باليوم

أبرز المواد
واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد

واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد

أبرز المواد

جمعية ليث للإنقاذ تختتم فعاليات “مخيم جمعية ليث الشتوي الأول” بنجران

جمعية ليث للإنقاذ تختتم فعاليات “مخيم جمعية ليث الشتوي الأول” بنجران
http://almnatiq.net/?p=915452
المناطق - نجران
اختتمت جمعية ليث للإنقاذ فعاليات المخيم الشتوي الذي إنطلق يوم الخميس ١٤٤٢/٣/٥هـ وإستمر لمدة ثلاثة أيام برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وباشراف الدفاع المدني بنجران .

وتهدف الفعالية إلى تعليم وتدريب أعضاء الجمعية والزوار على القيادة الآمنة في الرمال وطرق التعامل مع المشاكل التي تواجه مرتادي الصحاري وكذلك يتخلل الفعاليات استعراض وسائل وأجهزة البحث عن المفقودين .

وأوضح المتحدث الرسمي جمعان الغامدي بان هذه الفعالية  الاولى من برامج الجمعية مع بداية فصل الشتاء وتم إقامتها شرق نجران بحضور الاعضاء بالجمعية وعدد من الضيوف ومدراء الدوائر الحكومية لمساندة الجمعية في نجاح المخيم الشتوي وفعالياته .

وأضاف مدير الجمعية ناصر ال مهري بان الجمعية من تنوع فعالياتها تهدف الى التخفيز للعمل التطوعي وتطوير افراد المجتمع لما تقدمة الجمعية على مدار العمل بشكل يومي لطالبي المساعدة في نجران ، وأضاف ان عدد المتطوعين بالجمعية يصل حاليا الى 300 متطوع ، وقدم شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز على دعمهم وتحفيزهم المتواصل ورعايتهم الكريمة للأعمال التطوعية بشكل عام ولجمعية ليث بشكل خاص ووجه الشكر لمدير الدفاع المدني بمنطقة نجران على وقوفهم المستمر والتعاون الكبير مع الجمعية .

والجدير بالذكر فالجمعية تقيم مثل هذه الفعاليات بشكل مستمر للمساهمة في تعليم وتدريب أكبر شريحة من المجتمع للتعامل مع أغلب المشاكل التي تواجههم خصوصاً بأن منطقة نجران يقع جزء كبير منها في رمال الربع الخالي وهنالك الكثير من مرتاديها .

وإختتمت الفعاليات بحفل ختامي بحضور العديد من مدراء الجهات الأمنية والرسمية وكبار الشخصيات والداعمين والإعلاميين وتكريمهم من قبل الجمعية ، وعرض فلم وثائقي عن الجمعية وخططها وأهدافها وكرمت الجمعية بالاختتام أعضاءها المتميزين لتحفيزهم لمواصله تميزهم وجذب أعضاء متميزين آخرين للعمل التطوعي لمساندة الجمعية .

روابط ذات صلة

“المالية” تعلن إقفال طرح شهرأكتوبر 2020م

“المالية” تعلن إقفال طرح شهرأكتوبر 2020م
رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران لتصبح 3500 فحص باليوم

رفع الطاقة التشغيلية لمختبر الجزيئيات بنجران لتصبح 3500 فحص باليوم
واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد

واتساب تمنحك القدرة على التخلص من المزعجين إلى الأبد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*