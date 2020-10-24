أمين غرفة أبها يجتمع مع مدير فرع الموارد البشرية بعسير لمناقشة طرق دعم قطاع الأعمال

المناطق - عسير

اجتمع الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران مع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير الأستاذ / هادي بن عايض الشهراني لمناقشة أساليب وطرق دعم قطاع الأعمال بالمنطقة.

هذا وقد بحث الاجتماع أهم الإجراءات التي اتخذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير لتذليل الصعوبات وتسهيل الاشتراطات على الشركات الوطنية من أجل الحصول على خدمة سلسة وسريعة،

كما عرض آل عقران أهم متطلبات العمل لقطاع الأعمال بعسير ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للارتقاء بالتنمية الشاملة بالمنطقة وعوامل تجويد الأداء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ، إضافة إلى الاطلاع على أبرز سبل التعاون خلال الفترة الماضية فضلاً عن الدور الريادي للطرفين في سبيل تعزيز وتكامل العمل الاجتماعي .

وفي ختام تصريحه أشار الأمين العام لغرفة أبها أن الاجتماع تضمن كذلك شرح وتوضيح لموضوعات التعاون المشترك ليصل الطرفان لمرحلة التميز التي يوجه بها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير- حفظه الله وذلك بهدف العمل على تطوير البرامج والخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.