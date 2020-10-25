قوات الأمن الخاصة تعلن مواعيد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية

المناطق - الرياض

أعلن قوات الأمن الخاصة برئاسة أمن الدولة عن استكمال اجراءات القبول بإعادة جدولة مواعيد الكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية وذلك للمواطنين المتقدمين على الوظائف المعلن عنها في بوابة التوظيف خلال الفترة من 29 /06 / 1441 هـ الى 03 /07 / 1441 هـ والتي تم تأجيلها سابقاً بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ونوهت على جميع المتقدمين المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بالمواعيد والوقت المحدد لاستقبالهم مع ضرورة التقيد بتعليمات لجان القبول المنظمه للدخول الى مقر قوات الأمن الخاصة في ظل جائحة كورونا والتي تهدف الى المحافظه على سلامة المواطنين المتقدمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتي تنص على الآتي:

• ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا والتأكد من سلبية النتيجة بحيث لا يتجاوز صلاحية سريان الفحص 72 ساعة منذ التاريخ والساعة التي اجريء فيها حتى الموعد المحدد للمتقدم وتقديم مايثبت ذلك بطباعة النتيجة ورقيا نظرا لمنع الدخول بالجوالات لمقر اللجان.

• عدم حضور المتقدم في حالة ارتفاع درجة حرارة جسمه او الشعور بأحد اعراض فيروس كورونا.

• لبس الكمامة والتأكد من تغطية الفم والأنف.

• الالتزام بالتباعد وترك مسافة كافية لاتقل عن متر واحد.

• تجنب المصافحة باليدين او لمس الاسطح.

• التقيد بالإرشادات والإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها.

• الحضور في الوقت المحدد لإستقبال كل مجموعة علما بأنه تم تقسيم اوقات استقبال المتقدمين الى فترتين يومية على النحو التالي:

– فترة الاستقبال الاولى الساعة السادسة صباحاً.

– فترة الاستقبال الثانية الساعة العاشرة صباحاً.

كما نوهت لجنة القبول انه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة او لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.

للاطلاع على مواعيد الكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية اضغط هنا