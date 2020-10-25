احدث الأخبار

وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
منطقة القصيم
 الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية: زراعة أكثر من ١٣٧ ألف وسبعمائة شجرة وشتلة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية
المنطقة الشرقية
 أمطار رعدية على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 مزاد صرام تمور الاحساء 2020 يُنهي موسمه بالاستقرار النسبي لـ ( المبيعات )
المنطقة الشرقية
 “غرفة تبوك” و”هدف” تنظمان ورشة عمل تعريفية ببرنامج “تسعة أعشار”
منطقة تبوك
 انتخاب ” الهاجري” لعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بالتزكية
المنطقة الشرقية
 التدريب التقني بعسير يقدم دورات تدريبية لمنسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية بعسير
منطقة عسير
 تقديم 3 شاحنات تحمل 6550 كرتون من التمور للجنود المرابطين على الحدود
أبرز المواد
وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030

وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أبرز المواد
أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

منطقة القصيم
الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

منطقة مكة المكرمة

انتخاب ” الهاجري” لعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بالتزكية

انتخاب ” الهاجري” لعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بالتزكية
http://almnatiq.net/?p=915484
القاهرة - المناطق

فاز محمد بن عايض الهاجري بعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية لدورة ثانية ، وذلك بالتزكية عقب إعادة انتخابه في اجتماع المجلس المقام في القاهرة.
وينضم الهاجري إلى أعضاء آخرين من المهتمين بقضايا الشباب الذين تم انتخابهم لعضوية المجلس من بينهم عضو مجلس النواب البحريني أحمد السلوم والاماراتية شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي .
ونوه الهاجري بدعم القيادة الرشيدة حفظهم الله للشباب . الأمر الذي ساعد في تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على أرض الواقع .
وعبّر ” الهاجري” عن بالغ شكره للمجلس وتقديره لقرار اعادة انتخابة عضواً لدورة ثانية ، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده لخدمة أهداف المجلس في دعم الشباب العربي، فالشباب هم المستقبل وهم السواعد التي تحمي وتبني الأوطان، وهم الأمل والأساس لبناء مجتمع إنساني يعيش فيه الجميع بأمان وسعادة. داعيًا الله أن يكرس جهود الجميع في مواصلة الرقي بالمجلس وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه.
الجدير بالذكر أن الهاجري حصل على جائزة أفضل عضو مكتب تنفيذي شاب عام 2014 وكذلك على وسام الشاب النموذج لعام 2017 تقديراً لاسهامه المتميز وإنجازاته وكرم في جامعة الدول العربية ، وله العديد من المشاركات في الملتقيات والمؤتمرات ممثلاً للمملكة الهادفة إلى خدمة الشباب العربي .
يُذكر أن مجلس الشباب العربي يهدف إلى توثيق الروابط بين الشباب العربي، وخلق تواصل بين الشباب وجامعة الدول العربية من خلال مشاركة جادة في كل القضايا العربية، كما يهدف إلى تفعيل العمل الشبابي العربي المشترك ودعم مساندة الشباب العربي في كل المجالات التنموية وتقديم التوعية والتثقيف للشباب، وتحفيزهم للمشاركة في التنمية المتكاملة لتحقيق أهداف القومية العربية التي يعمل عليها ميثاق جامعة الدول العربية وتعمل على تحقيقها.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: زراعة أكثر من ١٣٧ ألف وسبعمائة شجرة وشتلة

أمانة الشرقية: زراعة أكثر من ١٣٧ ألف وسبعمائة شجرة وشتلة
أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية

أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية
مزاد صرام تمور الاحساء 2020 يُنهي موسمه بالاستقرار النسبي لـ ( المبيعات )

مزاد صرام تمور الاحساء 2020 يُنهي موسمه بالاستقرار النسبي لـ ( المبيعات )

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*