انتخاب ” الهاجري” لعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بالتزكية

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فاز محمد بن عايض الهاجري بعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية لدورة ثانية ، وذلك بالتزكية عقب إعادة انتخابه في اجتماع المجلس المقام في القاهرة.

وينضم الهاجري إلى أعضاء آخرين من المهتمين بقضايا الشباب الذين تم انتخابهم لعضوية المجلس من بينهم عضو مجلس النواب البحريني أحمد السلوم والاماراتية شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي .

ونوه الهاجري بدعم القيادة الرشيدة حفظهم الله للشباب . الأمر الذي ساعد في تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على أرض الواقع .

وعبّر ” الهاجري” عن بالغ شكره للمجلس وتقديره لقرار اعادة انتخابة عضواً لدورة ثانية ، مؤكدًا أنه سيبذل كل جهده لخدمة أهداف المجلس في دعم الشباب العربي، فالشباب هم المستقبل وهم السواعد التي تحمي وتبني الأوطان، وهم الأمل والأساس لبناء مجتمع إنساني يعيش فيه الجميع بأمان وسعادة. داعيًا الله أن يكرس جهود الجميع في مواصلة الرقي بالمجلس وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن الهاجري حصل على جائزة أفضل عضو مكتب تنفيذي شاب عام 2014 وكذلك على وسام الشاب النموذج لعام 2017 تقديراً لاسهامه المتميز وإنجازاته وكرم في جامعة الدول العربية ، وله العديد من المشاركات في الملتقيات والمؤتمرات ممثلاً للمملكة الهادفة إلى خدمة الشباب العربي .

يُذكر أن مجلس الشباب العربي يهدف إلى توثيق الروابط بين الشباب العربي، وخلق تواصل بين الشباب وجامعة الدول العربية من خلال مشاركة جادة في كل القضايا العربية، كما يهدف إلى تفعيل العمل الشبابي العربي المشترك ودعم مساندة الشباب العربي في كل المجالات التنموية وتقديم التوعية والتثقيف للشباب، وتحفيزهم للمشاركة في التنمية المتكاملة لتحقيق أهداف القومية العربية التي يعمل عليها ميثاق جامعة الدول العربية وتعمل على تحقيقها.