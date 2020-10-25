“غرفة تبوك” و”هدف” تنظمان ورشة عمل تعريفية ببرنامج “تسعة أعشار”

المناطق- تبوك :

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” غداً ورشة عمل تعريفية ببرنامج “تسعة أعشار” الذي ينفذه الصندوق، ويقدم حلولًا متكاملة عبر حزمة من الخِدْمات المتوفرة على بوابة البرنامج لدعم ريادة الأعمال ومواجهة تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك في مقر الغرفة بتبوك.

وتأتي الورشة في إطار الجهود المشتركة بين الغرفة والصندوق بهدف تغيير ثقافة العمل لدى الأفراد والمجتمع عن طريق تشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين الأفراد من إيجاد وظائف جديدة بطرق مبتكرة عبر إيجاد وتحسين بيئة العمل في سوق العمل وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة للوظائف.

ودعت الغرفة شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى حضور الورشة للتعرف على الخِدْمات التي توفرها المنصات الإلكترونية للبرنامج.