احدث الأخبار

وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
منطقة القصيم
 الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية: زراعة أكثر من ١٣٧ ألف وسبعمائة شجرة وشتلة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية
المنطقة الشرقية
 أمطار رعدية على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 مزاد صرام تمور الاحساء 2020 يُنهي موسمه بالاستقرار النسبي لـ ( المبيعات )
المنطقة الشرقية
 “غرفة تبوك” و”هدف” تنظمان ورشة عمل تعريفية ببرنامج “تسعة أعشار”
منطقة تبوك
 انتخاب ” الهاجري” لعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بالتزكية
المنطقة الشرقية
 التدريب التقني بعسير يقدم دورات تدريبية لمنسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية بعسير
منطقة عسير
 تقديم 3 شاحنات تحمل 6550 كرتون من التمور للجنود المرابطين على الحدود
أبرز المواد
وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030

وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030

أبرز المواد
التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

أبرز المواد
أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

منطقة القصيم
الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

منطقة مكة المكرمة

مزاد صرام تمور الاحساء 2020 يُنهي موسمه بالاستقرار النسبي لـ ( المبيعات )

مزاد صرام تمور الاحساء 2020 يُنهي موسمه بالاستقرار النسبي لـ ( المبيعات )
http://almnatiq.net/?p=915487
الاحساء - المناطق

أنهى مزاد صرام تمور الأحساء مسيرته لهذا الموسم 2020 ، بتسجيل الاستقرار النسبي في نسبة المبيعات والعرض بمتوسط بيع 900 ريال لـ ( المَنّ الواحد /240 كيلوغرام ) ، فيماشهدت مدينة الملك عبدالله للتمور إبرام عدد من الصفقات للتمور الفاخرة تجاوزت الـ 41 ألف ريال ، بحسب مااوضحه أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ، والذي لفت الى ان المزاد استقبل اكثر من 4000 مركبة وردت لموقع المزاد محملة بأطنان من التمور .
وأضاف الملحم .. مزاد موسم صرام التمور 2020 والمُنظّم من قبل أمانة الاحساء بالتعاون والتكامل مع عدد من القطاعات الحكومية ذات الاختصاص برئاسة محافظة الأحساء “غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وجامعة الملك فيصل، المجلس البلدي، مركز النخيل والتمور، الجهات الأمنية” ، حرصت اللجان التنفيذية للمزاد في موسمه الحالي الى تحديد آليات استقبال المركبات والافراد في مدينة التمور وفق ما تؤكده البروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد”COVID19″ ومن ذلك التأكيد على ارتداء الجميع لـ”الكمامة” وفرض التباعد ومنع التجمع أو التزاحم خلال المزاد ، كماتم استقبال التمور الواردة في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة حيث تسعى اللجنة المنظمة من خلال إقرار هذا التنظيم الى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول.
في حين صنّف مزارعين تمور هذا الموسم بالتمور النوعية من حيث جودتها وكمياتها، نظير مناسبة الأجواء المناخية التي مرت بها أشجار النخيل خلال هذا العام، مما أكسبها خاصية الجودة المتنامية والتي كان مرودوها ايجابياً على عدد من المزارعين الذي اعتنوا بمحصولهم وحقق لهم مكاسب مرضية مقارنة بالأعوام الماضية.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: زراعة أكثر من ١٣٧ ألف وسبعمائة شجرة وشتلة

أمانة الشرقية: زراعة أكثر من ١٣٧ ألف وسبعمائة شجرة وشتلة
أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية

أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية
انتخاب ” الهاجري” لعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بالتزكية

انتخاب ” الهاجري” لعضوية مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بالتزكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*