مزاد صرام تمور الاحساء 2020 يُنهي موسمه بالاستقرار النسبي لـ ( المبيعات )

الاحساء - المناطق

أنهى مزاد صرام تمور الأحساء مسيرته لهذا الموسم 2020 ، بتسجيل الاستقرار النسبي في نسبة المبيعات والعرض بمتوسط بيع 900 ريال لـ ( المَنّ الواحد /240 كيلوغرام ) ، فيماشهدت مدينة الملك عبدالله للتمور إبرام عدد من الصفقات للتمور الفاخرة تجاوزت الـ 41 ألف ريال ، بحسب مااوضحه أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ، والذي لفت الى ان المزاد استقبل اكثر من 4000 مركبة وردت لموقع المزاد محملة بأطنان من التمور .

وأضاف الملحم .. مزاد موسم صرام التمور 2020 والمُنظّم من قبل أمانة الاحساء بالتعاون والتكامل مع عدد من القطاعات الحكومية ذات الاختصاص برئاسة محافظة الأحساء “غرفة الأحساء، المؤسسة العامة للري، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التجارة، وجامعة الملك فيصل، المجلس البلدي، مركز النخيل والتمور، الجهات الأمنية” ، حرصت اللجان التنفيذية للمزاد في موسمه الحالي الى تحديد آليات استقبال المركبات والافراد في مدينة التمور وفق ما تؤكده البروتوكولات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد”COVID19″ ومن ذلك التأكيد على ارتداء الجميع لـ”الكمامة” وفرض التباعد ومنع التجمع أو التزاحم خلال المزاد ، كماتم استقبال التمور الواردة في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة حيث تسعى اللجنة المنظمة من خلال إقرار هذا التنظيم الى تعزيز الخطوات التطويرية لموسم الصرام تدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول.

في حين صنّف مزارعين تمور هذا الموسم بالتمور النوعية من حيث جودتها وكمياتها، نظير مناسبة الأجواء المناخية التي مرت بها أشجار النخيل خلال هذا العام، مما أكسبها خاصية الجودة المتنامية والتي كان مرودوها ايجابياً على عدد من المزارعين الذي اعتنوا بمحصولهم وحقق لهم مكاسب مرضية مقارنة بالأعوام الماضية.