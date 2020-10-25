أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية

الدمام - المناطق

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس السبت 7/3/1442هـ، (9) مخالفات، من ضمنها (5) مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19″، و (4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال (483) جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

في حين أنجزت الأمانة يوم أمس غسل وتعقيم وتطهير (757) موقعاً، بمشاركة (457) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام (154037) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

وتم رفع (7376) طن من النفايات، وإزالة (4053) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9403) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات (940)، خلال الفترة من 18الى 24/10/2020م، (2947) بلاغاً عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، وعن فئة بلاغات المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا فقد تلقّى المركز أمس السبت 07/03/1442هـ (23) بلاغاً ما بين عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، وجود زحام داخل منشأة، الإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

هذا وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتقوم بتكثيف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، وذلك بتعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك، بالتواصل من خلال مركز (940)، لسلامة المجتمع والوطن.