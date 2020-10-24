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أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

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أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=915508
المناطق - بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، بمكتبه بالإمارة ، اليوم ، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم.

وناقش الاجتماع , جدول الأعمال الذي استعرض التقارير المالية ، وإقرار ميزانية الجمعية خلال العام المنصرم, ومختصر لأهم منجزات الجمعية خلال عام التي اشتملت على تسليم 130 أسرة خلال الأشهر الخمس الماضية وحدات سكنية بالشراكة مع الإسكان التنموي في بريدة وعنيزة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والنبهانية ، بالإضافة إلى دعم 40 أسرة من برنامج الايجار بمبلغ نصف مليون ريال بالشراكة مع جود الإسكان , وغيرها من المنجزات مثل توقيع العقود وإقامة الدورات التأهيلية لأبناء المستفيدين.

ونوه سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية , بالدعم والمتابعة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للجمعيات وتنمية العمل الخيري بجميع مناطق المملكة , مثمناً الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية في توفير السكن الملائم للأسر الأشد احتياجاً بالمنطقة , والتي وصلت إلى إزالة وإعادة بناء 6 منازل غير ملائمة للسكن للأسر المستفيدة , داعياً إلى مواصلة العمل تحقيقاً لأهداف وبرامج الجمعية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم محمد العوفي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

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