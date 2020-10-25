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بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
http://almnatiq.net/?p=915521
الشيحية - محمد المسلم .. عدسة - يوسف الخليفي

بلغت مبيعات مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية أكثر من أربعة ملايين ريال والذي أختتم يوم أمس وسط حضور كبير من المواطنين والزوار من جميع أنحاء المملكة.

وبين رئيس بلدية البكيرية رئيس اللجان المنظمة الأستاذ يوسف الخليفة أن فعاليات مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية على مستوى منطقة القصيم، والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية وإشراف مركز الشيحية وشركاء النجاح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية شهد حضورا لافتاً من المواطنين والمقيمين، حيث تنوع الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تستهوي شرائح المجتمع المتعددة والمشتمل على عدة أركان كأركان باعة الرمان المتنوعة والبالغ عددها 75 مزرعة مشاركة بالإضافة إلى أركان الأسر المنتجة وعددها 120 أسرة وفعاليات المسرح والألعاب الترفيه والفود ترك، وخيمة الدوائر الحكومية التي جذبت الزوار، وكذلك التنظيم الجديد للمهرجان.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الزراعية بالشيحية الأستاذ عبدالله البصير، أن المبيعات تجاوزت أربعة ملايين ريال شملت جميع منتجات مزارع الرمان بالمركز بمشاركة 75 عارضاً، مبيناً أن المهرجان أثمر في تسويق محصول مزارع الرمان وتكوين قاعدة تسويقية جيدة لصغار المزارعين وأصبحوا يدركون الطرق الصحيحة للتسويق من خلال طرق العرض وتنويع المنتجات وتصنيفها من حيث الحجم والسعر، الأمر الذي أسهم في رفع المبيعات هذا العام.

 

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