أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات

المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم ، رجلي الأعمال ، محمد الخضير لتبرعه بمبلغ وقدره 600 ألف ريال، وعبدالله الحبيب لتبرعه بمبلغ 350 ألف ريال، بهدف دعم العملية التعليمية عن بعد ، وذلك من خلال تـأمين أجهزة لوحية للطلاب والطالبات المستحقين من تعليم المنطقة، في سبيل استمرار تعليمهم.

وأوضح مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح أن هذا الدعم يأتي تماشياً مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد -حفظ الله الجميع- ، بتعليق الحضور للمدارس واستمرار العملية التعليمية عن بعد ، راجياً من الله للطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية.

وأشاد سموه ، بما يقدمه رجال الأعمال في المنطقة من دعم لا محدود في عدد من المجالات الخيرية والاجتماعية ، مشيراً إلى أن هذا الدعم الذي بذل يأتي لمساندة الطلاب والطالبات في التعليم عن بعد بكافة الوسائل الممكنة ولتذليل جميع الصعوبات التي تعترضهم ليتمكنوا من الوصول إلى منصات التعليم الإلكترونية بيسر وسهولة وإكمال تحصيلهم العلمي.

مما يذكر أن هذا الدعم الذي قدمه رجلي الأعمال عبدالله الحبيب ومحمد الخضير كان بتوجيه من سموه بتخصيص قيمة جوائز التميز والتفوق السنوية بإدارة التعليم بالمنطقة؛ لدعم الطلاب والطالبات المستفيدين، ومساعدتهم لنجاح دراستهم عن بعد ، وفق آلية استحقاق دقيقة.