احدث الأخبار

أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات
منطقة القصيم
 بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
منطقة القصيم
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتسلم البيان الختامي للقمة الختامية لأعمال مجموعة تواصل العمال (L20)
أبرز المواد
 وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
منطقة القصيم
 الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية: زراعة أكثر من ١٣٧ ألف وسبعمائة شجرة وشتلة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية
المنطقة الشرقية
 أمطار رعدية على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 مزاد صرام تمور الاحساء 2020 يُنهي موسمه بالاستقرار النسبي لـ ( المبيعات )
المنطقة الشرقية
 “غرفة تبوك” و”هدف” تنظمان ورشة عمل تعريفية ببرنامج “تسعة أعشار”
منطقة تبوك
أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات

أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات

منطقة القصيم
بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

منطقة القصيم
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتسلم البيان الختامي للقمة الختامية لأعمال مجموعة تواصل العمال (L20)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتسلم البيان الختامي للقمة الختامية لأعمال مجموعة تواصل العمال (L20)

أبرز المواد
وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030

وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030

أبرز المواد

أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات

أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=915527
المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم ، رجلي الأعمال ، محمد الخضير لتبرعه بمبلغ وقدره 600 ألف ريال، وعبدالله الحبيب لتبرعه بمبلغ 350 ألف ريال، بهدف دعم العملية التعليمية عن بعد ، وذلك من خلال تـأمين أجهزة لوحية للطلاب والطالبات المستحقين من تعليم المنطقة، في سبيل استمرار تعليمهم.

 

وأوضح مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح أن هذا الدعم يأتي تماشياً مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد -حفظ الله الجميع- ، بتعليق الحضور للمدارس واستمرار العملية التعليمية عن بعد ، راجياً من الله للطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية.  

وأشاد سموه ، بما يقدمه رجال الأعمال في المنطقة من دعم لا محدود في عدد من المجالات الخيرية والاجتماعية ، مشيراً إلى أن هذا الدعم الذي بذل يأتي لمساندة الطلاب والطالبات في التعليم عن بعد بكافة الوسائل الممكنة ولتذليل جميع الصعوبات التي تعترضهم ليتمكنوا من الوصول إلى منصات التعليم الإلكترونية بيسر وسهولة وإكمال تحصيلهم العلمي.

مما يذكر أن هذا الدعم الذي قدمه رجلي الأعمال عبدالله الحبيب ومحمد الخضير كان بتوجيه من سموه بتخصيص قيمة جوائز التميز والتفوق السنوية بإدارة التعليم بالمنطقة؛ لدعم الطلاب والطالبات المستفيدين، ومساعدتهم لنجاح دراستهم عن بعد ، وفق آلية استحقاق دقيقة.

 

روابط ذات صلة

بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات المنطقة

أمير القصيم يوجه بإعادة تشكيل لجان الشباب بمحافظات المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*