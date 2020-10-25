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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8154.59 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8154.59 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8154.59 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8154.59 نقطة
http://almnatiq.net/?p=915535
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 350.59 نقطة ليقفل عند مستوى 8154.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 3 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 195 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات بن داود, وأنعام القابضة, وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي, ومبكو, وفيبكو, ومعدنية, وأسمنت الجوف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 10.00% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وطباعة وتغليف, وكيمانول, وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات بن داود، وطباعة وتغليف، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 1532.97 نقطة ليقفل عند مستوى 13881.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 53 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 ألف سهم تقاسمتها 1332 صفقة.

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