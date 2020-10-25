أمير القصيم يلتقي الدكتور السيف بمناسبة تكليفه مديراً لجامعة شقراء

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة، اليوم, رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالدكتور السيف ، مباركاً له هذه الثقة الغالية ، سائلاً الله – عز وجل – له أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، وأن يوفقه في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبما تتطلبه المرحلة القادمة , مشيراً على أنه كفاءة يفتخر بها وطنياً.

من جهته رفع الدكتور السيف ، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء ، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة – أيدها الله -.