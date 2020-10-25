احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي الدكتور السيف بمناسبة تكليفه مديراً لجامعة شقراء
منطقة القصيم
 اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير تنبه من نشاط “الفوركس” غير المرخص
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8154.59 نقطة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات
منطقة القصيم
 بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
منطقة القصيم
 نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتسلم البيان الختامي للقمة الختامية لأعمال مجموعة تواصل العمال (L20)
أبرز المواد
 وزير التعليم يطلق مسار التميّز للابتعاث بـ 32 تخصصاً في 70 جامعة حول العالم لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
منطقة القصيم
 الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية: زراعة أكثر من ١٣٧ ألف وسبعمائة شجرة وشتلة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تضبط 9 مخالفات لعدم تقيد الأسواق والمراكز التجارية بالتدابير الصحية من خلال 483 جولة رقابية
المنطقة الشرقية
أمير القصيم يلتقي الدكتور السيف بمناسبة تكليفه مديراً لجامعة شقراء

أمير القصيم يلتقي الدكتور السيف بمناسبة تكليفه مديراً لجامعة شقراء

منطقة القصيم
اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير تنبه من نشاط “الفوركس” غير المرخص

اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير تنبه من نشاط “الفوركس” غير المرخص

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8154.59 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 8154.59 نقطة

أبرز المواد
أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات

أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات

منطقة القصيم

أمير القصيم يلتقي الدكتور السيف بمناسبة تكليفه مديراً لجامعة شقراء

أمير القصيم يلتقي الدكتور السيف بمناسبة تكليفه مديراً لجامعة شقراء
http://almnatiq.net/?p=915542
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة، اليوم, رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالدكتور السيف ، مباركاً له هذه الثقة الغالية ، سائلاً الله – عز وجل – له أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ، وأن يوفقه في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبما تتطلبه المرحلة القادمة , مشيراً على أنه كفاءة يفتخر بها وطنياً.

من جهته رفع الدكتور السيف ، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة شقراء ، داعياً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات

أمير القصيم يكرم الخضير والحبيب لدعمهما التعليم عن بعد بتوفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات
بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

بمبيعات تجاوزت الأربع مليون ريال.. ختام مهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*